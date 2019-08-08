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صور.. بعثة الحج السياحى تشرف على آخر تجهيزات المخيمات قبل صعود الحجاج لعرفات

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:13 م
صور.. بعثة الحج السياحى تشرف على آخر تجهيزات المخيمات قبل صعود الحجاج لعرفات تجهيزات المخيمات قبل صعود الحجاج لعرفات
رسالة مكة المكرمة آمال رسلان

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قبل 24 ساعة من تصعيد 36 ألف حاج لقطاع السياحة لجبل عرفات، لبدء مناسك الحج للعام 1440ه، تفقدت اليوم بعثة الحج السياحى برئاسة مجدي شلبي مخيمات المشاعر المقدسة في منى للتأكيد على جاهزيتها لإقامة الحجاج بها، وذلك طبقا للتعاقد الموقع بين الغرفة والمؤسسة الأهلية للطوافة.
 
 وحضر الجولة كل من ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج وباسل السيسي وعلاء الغمرى أعضاء مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، بحضور المهندس محمد عبد العاطي رئيس البعثة الرسمية.  
 
وقامت البعثة السياحية بفحص المخيمات لمطابقتها للمواصفات وصلاحيتها لمقاومة الحريق وكفاءة عمل أجهزة التكييف بها، وذلك لتوفير أقصي ضمانات راحة وتأمين الحجاج، وتم التنسيق مع الجانب السعودى حول التوقيت الذى سيتم ضخ التيار الكهربائى فيه داخل الخيام ليبدأ التصعيد مساء غدا الجمعة. 
 
وقال ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج، إن الشركات السياحية اعتادت على تطوير الخدمات، ويشهد هذا العام تعاون كبير بين المطوفين منفذي الخدمة وشركات السياحة، لتقديم الخدمات على أعلى مستوى، سواء من تجهيزات الخيام وتوفير الأطعمة على مدار اليوم، لافتا إلى أن المطوفين تعاقدوا مع أشهر الشيفات المصرية لإرضاء الحجاج لتقدم أشهى الأطعمة التي تضم لحوم النعام والأسماء الفاخرة.
 
وأكد أن حجم الخيمة الواحدة في برامج الحج الخمس نجوم يبلغ 300 متر ويسعى نحو 150 حاجا، بجانب تقديم مرافق متميزة، حيث تم توفير 150 دورة مياه، كما تم توفير عدد من الشباب لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
 
 
 
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الحج السياحى

موسم الحج

وزارة الحج

حج 1440

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