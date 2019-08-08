صور.. افتتاح المعرض السنوى لمستلزمات المدارس بالداخلة فى الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

افتتح كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد المعرض السنوى لمستلزمات المدارس التابع لإحدى الجمعيات الخيرية بالداخلة، وذلك بحضور مسئولى وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

ووجه رئيس المركز بضرورة تكرار تلك المعارض لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، حيث يضم المعرض الذى يقام سنويا جميع مستلزمات المدارس من حقائب مدرسية وجوارب وزى مدرسى وخلافه لجميع المراحل التعليمية وبأسعار مخفضة تقل كثيرا عن منافسيها بالأسواق الخارجية.

ويستمر المعرض لمدة شهر ونصف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بمركز الداخلة وللأسر الأولى بالرعاية والأيتام قبل بداية العام الدراسى الجديد.



افتتاح المعرض السنوى لمستلزمات المدارس بالداخلة



افتتاح المعرض السنوى لمستلزمات المدارس بالداخلة



افتتاح المعرض السنوى لمستلزمات المدارس بالداخلة (



افتتاح المعرض السنوى لمستلزمات المدارس بالداخلة



افتتاح المعرض السنوى لمستلزمات المدارس بالداخلة



افتتاح المعرض السنوى لمستلزمات المدارس بالداخلة



افتتاح المعرض السنوى لمستلزمات المدارس بالداخلة



افتتاح المعرض السنوى لمستلزمات المدارس بالداخلة