صور.. إغلاق 18 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص فى محافظة بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أغلقت مديرية الصحة ببنى سويف 18 منشأة طبية خاصة بثلاثة مراكز بالمحافظة لعملها بدون ترخيص وذلك تنفيذا لتعليمات المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، وبإشراف الدكتور أحمد بغدادى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة .جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته المديرية اليوم الخميس.

وصرح الدكتور بسام رونز ، مدير العلاج الحر بالمديرية ، أن الحملة استهدفت 31 منشأة خاصة بمراكز بنى سويف، وببا وناصر، منها 3 مستشفيات بمركز بنى سويف، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص، وصدرت قرارات بإغلاق 5 معامل تحاليل بمركز ناصر، و6 عيادات بمركز بنى سويف و 7 عيادات بمركز ببا .



احدى المنشآت



احدى المنشآت



احدى المنشآت



احدى المنشآت