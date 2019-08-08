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صور.. إزالة الأكشاك المخالفة بمنطقة المطار شرق الإسكندرية

الخميس، 08 أغسطس 2019 09:41 م
صور.. إزالة الأكشاك المخالفة بمنطقة المطار شرق الإسكندرية جانب من حملة الإزالة
الإسكندرية جاكلين منير

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نفذت إدارة أشغال الطريق بحى شرق الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة بمنطقة المطار، حيث تم تنفيذ قرارات إزالة أكشاك مخالفة بشارع 4 عزبة هلش بمنطقة المطار، بحضور مدير إدارة إشغال الطريق ومعاونيه وبمصاحبة وحدة شرطة مرافق حى شرق.

وأشار بيان صادر من الحى - اليوم الخميس - إلى أن تلك الحملات اليومية تأتى تنفيذا لتعليمات اللواء وحيد رضوان، رئيس حى شرق، لإعادة الانضباط بالشارع السكندرى، واستعادة المظهر الحضارى بالثغر، واستمرارا لتطبيق قرار المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة ،  الخاص بالتغريم الفورى لردع المخالفين والمتعدين على حرم الطريق العام . 

وفى ذات السياق شن حى شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة ، وشملت الحملة شارع إسماعيل سرى، وشارع الطيار محمود شكرى، وشارع الفردوس بمنطقة سموحة، وتعاونيات سموحة، حيث تمكنت الحملة من إزالة عربات الباعة الجائلين وجميع التعديات على حرم الطريق العام.

إزالة الأكشاك المخالفة بمنطقة المطار شرق الإسكندرية (1)
إزالة الأكشاك المخالفة بمنطقة المطار شرق الإسكندرية 

 

إزالة الأكشاك المخالفة بمنطقة المطار شرق الإسكندرية (2)
إزالة الأكشاك المخالفة بمنطقة المطار شرق الإسكندرية 

 

إزالة الأكشاك المخالفة بمنطقة المطار شرق الإسكندرية (3)
إزالة الأكشاك المخالفة بمنطقة المطار شرق الإسكندرية

الاسكندرية

حى شرق بالاسكندرية

اكشاك مخالفة فى الاسكندرية

اشغال الطريق فى الاسكندرية

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