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صرف دفعات للمتضررين الفلسطينيين فى غزة من المنحة السعودية

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:49 م
صرف دفعات للمتضررين الفلسطينيين فى غزة من المنحة السعودية غزة ارشيفية
وكالات

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أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صرف دفعات مالية جديدة، من تعويضات الأضرار للعائلات الفلسطينية الغير اللاجئة في قطاع غزة بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، لتغطي المنحة السعودية في مرحلتها الحالية تعويضات الأضرار للمنازل المتضررة بشكل كامل ، حسبما نشرت وكالة قدس نت للانباء .
 
وفي المرحلة الحالية للصرف، ستستلم 101 أسرة من فئة الأضرار الكلية مخصصات من دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم بمبلغ اجمالي قدره 502,661 ألف دولار، وبذلك يكون الصرف مستمرا للعائلات المستفيدة ضمن المرحلة الرابعة من المنحة السعودية في قطاع غزة.
 
وأوضح برنامج الأمم المتحدة أنه وبصرف هذه المرحلة، ستتمكن 275 أسرة فلسطينية تضررت منازلهم بشكل كامل من اعادة بناء منازلهم.
 
يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى بدعم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 10 مليون دولار لدعم اعادة بناء وتأهيل المنازل في قطاع غزة للسنة الرابعة على التوالي.
 
كما أنه وبتوقيع الملحق الثالث من هذه الاتفاقية، فقد وصل الدعم الاجمالي الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية الى مبلغ 71.5 مليون دولار استفاد منه 13,195 عائلة في قطاع غزة.

غزة

برنامج الأمم المتحدة

تعويضات الأضرار

الأمم المتحدة

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