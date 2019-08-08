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صرف العلاوة التشجيعية لـ819 موظفا فى جامعة المنوفية

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:13 م
صرف العلاوة التشجيعية لـ819 موظفا فى جامعة المنوفية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية _محمد فتحى

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وافق المحاسب أكرم عبد الدايم، أمين عام جامعة المنوفية، على صرف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى لـ819 من العاملين بالجامعة ووحداتها المختلفة والمستوفين للشروط القانونية، وضم قيمة العلاوة المقررة إلى الأجر الوظيفى اعتبارا من تاريخ اعتماد لجنة الموارد البشرية فى 17 مارس 2019.

 

ووجه الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة التهنئة للعاملين المستحقين العلاوة التشجيعية،مؤكدا على حرص الجامعة على دعم العاملين بكافة وحدات الجامعة والعمل جميعا كفريق عمل واحد يسعى لتطوير وتقدم الجامعة.


المنوفيه

محافظه المنوفيه

رئيس جامعه المنوفيه

العلاوة التشجيعيه

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