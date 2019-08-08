صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسى حول الإرهاب

الكويت (أ ش أ)

أبرزت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم الخميس، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحه مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة أمس، وأكد خلالها أن الإرهاب لن يتمكن من وقف مسيرة التنمية فى مصر.

وكتبت صحيفة (السياسة) الكويتية، تحت عنوان "السيسى للأشرار والمخربين: لن تستطيعوا هدم مصر ووقف مسيرتها "، أن الرئيس السيسي، أكد أن مؤامرات التخريب والتدمير التى تستهدف النيل من مصر ووقف مسيرتها فى التنمية، لن تنجح، مشددا على أن الدولة مستمرة فى البناء مهما كانت التحديات، نظرا لأن الدول تتقدم بالتعليم والبناء، وليس بالقتل والتخريب .

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى تأكيده أن الإرهاب والإرهابيين لن يقدروا على مصر، ولن يستطيعوا تهديدها أو هدمها أو النيل من عزيمة أبنائها، لأن الله لا يرضى بذلك ولا يوجد دين يقر ذلك، مشيراً إلى أن مواجهة الإرهاب والإرهابيين ليست مسؤولية الدولة فقط، بل مسؤولية المجتمع ككل.

من جانبها، قالت صحيفة (الأنباء) تحت عنوان "السيسى : الأشرار المخربون لن يقدروا على مصر"، إن الرئيس السيسى طالب المصريين بتحصين أبنائهم ضد الفكر المتطرف، وإفهامهم أن بناء المجتمع والدولة يكون بالتعليم والصبر والكفاح والعمل وليس بالقتل والتخريب، مؤكداً أنه مهما فعل الإرهابيون ومن وراءهم، ستظل الدولة فى مضمار البناء والتعمير .

ونقلت عن الرئيس السيسى قوله: "نقول للأشرار المخربين المدمرين الذى يحاولون الهدم.. لا.. لن تستطيعوا.. لأن الله لا يرضى بهذا الهدم، إن الله خلق الإنسان من أجل عمارة الأرض، ولم يخلقه لتخريب الأرض ولا للإفساد ولا للهدم ... التصدى للهدم ليس بالدولة فقط، نحن كمجتمع لابد أن نفهم أولادنا ونوعيهم ونحصنهم ضد هذا الفكر، لا توجد دولة تتقدم للأمام أبدا بالهدم، الدول تتقدم للأمام بالانضباط والخلق وبالتعليم وبالجهد وبالصبر وبالبناء، وليس بالقتل ولا بالتخريب والتدمير".

بدورها، أبرزت صحيفة (النهار)، تحت عنوان "السيسي: سنهزم الإرهاب بإعادة البناء"، تأكيد الرئيس أن مصر قادرة على هزيمة جماعات العنف والإرهاب المتستر بالدين، منوها إلى أن مخطط إعادة بناء مصر، يتم تنفيذه حاليا فى شتى المجالات، وأنه حائط الصد الأول لمحاولات جماعات العنف والإرهاب، التى لا تسعى إلا للتخريب والتدمير .

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى أكد أن إرادة البناء والتعمير، ستهزم إرادة الهدم، مضيفا أن ما ترتكبه الجماعات الإرهابية، بعيد كل البعد عن تعاليم أى دين، مؤكدا أن مواجهة هذه الجماعات، ليست مسؤولية أجهزة الأمن فقط، رغم أنها حققت نجاحات كبيرة فى مواجهة هذه الجماعات، ووجهت لها ضربات مؤثرة، مؤكدا ضرورة مساهمة كل فاعليات المجتمع بما فيها الأسرة فى تنفيذ خطة المواجهة الشاملة لهذه الظاهرة.

من جانبها، قالت صحيفة "الجريدة"، تحت عنوان (السيسي: نحارب الإرهاب بالبناء)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن مؤامرات التخريب والتدمير لن تنجح، مؤكدا استمرار الدولة فى البناء، مهما كانت التحديات.

وأضافت أن الرئيس السيسى طالب الشعب المصرى بالتكاتف مع الدولة فى مواجهة التحديات، وتوعية أولاده بالمخططات التى تستهدف وقف مسيرة التنمية، مؤكدا أن تقدم الدول يكون بالبناء وليس بالهدم.