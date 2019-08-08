"صحة قنا "تضبط أدوية منتهية الصلاحية بمركز طبى وتحرر 10محاضر لعيادات مخالفة

قنا - وائل محمد

شنت مديرية الصحة بقنا بإشراف الدكتور رمضان الخطيب ، وكيل وزارة الصحه حملة للمرور على الصيدليات العامة والمراكز الطبية الخاصة لضبط المخالف منها .

شملت الحملة تشكيل لجنه من العلاج الحر والتفتيش الصيدلى وضمت كلا من الدكتور ماهر غالب من العلاج الحر ، والدكتور محمود على ، تفتيش صيدلى، وتم المرور علي العيادات والمراكز الطبيه بمركز دشنا حيث تم العثور على أدويه منتهية الصلاحيه بإحدى المراكز الطبية وتم تحريزها وتحرير المحضر اللازم ، وتم تحرير 10 محاضر مخالفات أخرى لعدد من العيادات الطبية لمحافظة قنا.