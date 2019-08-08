صحة الشرقية ترفع درجة الطوارئ خلال أيام العيد

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بزيادة عدد النوبتجيات للأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية لاستقبال كافة حالات الطوارئ خلال أيام العيد.

وقال الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة الأزمات برئاسة الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، منعقد حتى نهاية إجازة عيد الأضحى، وتم تدعيم المستشفيات بالأمصال والطعوم ونواقص أدوات الجراحة، توفير مخزون فصائل الدم المختلفة، للحالات الطارئة والحوادث.

وأضاف أنه تم تكليف الطب الوقائى بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ضرورة لتكثيف جهودهما لمراقبة المجازر للتأكيد وضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع الذبح خارجها وتحرير المحاضر القانونية حيال المخالفين واستمرار فتح المجازر بالمجان طوال أيام العيد لاستقبال مذبوحات الأهالى وبتكثيف المرور على المطاعم ومصانع ومتاجر الأغذية للتأكد من صلاحيتها.