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شوارع أبوظبى تتزين لاستقبال عيد الاضحي المبارك

الخميس، 08 أغسطس 2019 12:22 م
شوارع أبوظبى تتزين لاستقبال عيد الاضحي المبارك ابوظبي
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية، إن بلدية مدينة أبوظبى أنجزت فى وقت سابق مشروع نشر زينة عيد الاضحي المبارك فى شوارع المدينة وضواحيها، حيث وصل عدد التشكيلات الضوئية البهيجة إلى أكثر من 2850 تشكيلاً ضوئياً متناسقاً ومبتكراً، فيما رفعت البلدية من جاهزية الحدائق والشواطئ لاستقبال روادها خلال أيام العيد وتوفير أفضل الخدمات لهم.

كما أعدت دبي برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة وفى مواقع مختلفة من المدينة، تندرج تحت احتفالات "العيد فى دبى"، خلال عطلة عيد الاضحي المبارك.

وأعلنت مؤسسة دبى للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات احتفالات العيد فى دبى التى تتضمن الكثير من الأنشطة الاحتفالية والعروض الترويجية والجوائز القيمة لتجعل من دبى الوجهة الأمثل للعائلات للاستمتاع بأجواء عيد الأضحى.

يتضمن عرض "تخيّل"، فى حلّته الجديدة، أربعة عروض مصممة خصيصاً للاحتفال بعيد الأضحى فى دبى، بالإضافة إلى العروض النارية، ويمكن مشاهدة هذا العرض فى 11 و12 أغسطس الجارى، فى الساعة 8 مساءً و10 ليلاً فى دبى "فستيفال سيتي مول".

وتستقبل إمارة الشارقة بالإمارات ايضا فى عيد الاضحي المبارك بسلسلة من الفعاليات التي تقيمها احتفاءً بهذه المناسبة، في مختلف الوجهات السياحية والترفيهية التابعة لها.


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العيد

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