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شعبة الثروة الداجنة تتوقع استمرار تراجع الأسعار خلال احتفالات عيد الأضحى

الخميس، 08 أغسطس 2019 02:00 ص
شعبة الثروة الداجنة تتوقع استمرار تراجع الأسعار خلال احتفالات عيد الأضحى صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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تشهد أسعار الدواجن فى الأسواق حالة من الاستقرار، وذلك مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق الأسعار المقررة لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن بدأت تتراجع منذ بداية الأسبوع حيث وصل السعر اليوم إلي 20 جنيها من المزرعة وذلك بالنسبة للدواجن بالمزارع في حين تباع للمستهلك بين 24-25 جنيه للكيلو.

وأشار السيد في تصريح لليوم السابع إلي أن أسعار الدواجن البلدى يتراوح السعر من المزرعة بين 27-28 جنيها للكيلو وتباع للمستهلك بين 31-32 جنيها للكيلو.

 

 


اسعار الدواجن

الثروة الداجنة

اخبار اقتصاد

شعبة الدواجن

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