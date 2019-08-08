شعاع يتوقع خفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال أغسطس

كتب هانى الحوتى

توقع بنك الاستثمار شعاع، خفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في 22 أغسطس 2019، فى ظل تراجع التضخم، والتيسير النقدي على الصعيد العالمي خاصة بعد الخفض الأخير للاحتياطي الفيدرالى، وتواجد أسعار النفط في منطقة هادئة تماماً ومواتية لأهداف الموازنة.

وتراجع أن التضخم السنوي في الحضر مرة أخرى من 9.4% فى يونيو إلى 8.7% في يوليو، بينما تسارع التضخم الشهري من -0.8% في يونيو إلى 1.8%، وأظهر التضخم لإجمالي الجمهورية نفس النمط، حيث انخفض على أساس سنوي من 8.9% في يونيو إلى %7.8 في يوليو، مع تسارع التضخم الشهري من -1% في يونيو إلى 1.5% في يوليو، كذلك، انخفض التضخم الأساسي السنوي من 6.4% في يونيو إلى 5.9% في يوليو، وتراجع على أساس شهري من 0.27% إلى 0.11% خلال نفس الفترة.

وأرجع شعاع، تراجع التضخم العام في الحضر أدنى مستوى له في حوالي 47 شهراً، إلى حد كبير إلى أن الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات – الدينامو لمؤشر التضخم في مصر – جاءت هادئة جداً نسبياً (مسجلًة فقط %0.5 على أساس شهري، وهو الرقم الذي يعكس تأثير رفع الدعم الأخير.

ولفت شعاع، إلى أن العوامل التضخمية الأكثر تأثيراً في مصر خلال السنوات الأخيرة، جاءت معدلات التضخم المرتفعة نتيجة لعوامل متداخلة أبرزها أولا تعويم الجنيه، وآثاره التي امتدت أشهراً لاحقة، ثانيا تدابير الضبط المالي وإصلاح الموازنة بما

في ذلك خفض دعم الطاقة والتدابير الضريبية المختلفة، وثالثا عوامل مؤسسية مختلفة كمظاهر عدم كفاءة السوق وعدم كفاية الرقابة على الأسعار خاصة في الأشهر الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي، ما تسبب فيما يسمى بجمود اتجاه الأسعار صعوداً فقط (Downward Price Rigidity).

وتابع أن قراءات التضخم الأخيرة توضح أن العاملين الأول والثالث هما الأكثر قوة، وعلى وجه الخصوص، حيث يعتقد أن سعر الصرف هو أقوى متغير يؤثر على التضخم سلباً أو إيجاباً، حيث يرى ارتفاع الجنيه منذ أوائل عام 2019 يفسر قدراً كبيراً من (هدوء) التضخم الذي نراه حالياً.