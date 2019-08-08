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شعاع: سهما أوراسكوم كونستراكشون والسويدى أكثر المستفيدين من بناء محطات معالجة المياه

الخميس، 08 أغسطس 2019 09:44 م
شعاع: سهما أوراسكوم كونستراكشون والسويدى أكثر المستفيدين من بناء محطات معالجة المياه البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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جدد بنك الاستثمار شعاع-مصر، من توقعه استفادة سهمى شركة أوراسكوم كونستراكشون، السويدى إليكتريك، من تركيز الحكومة على مشاريع المياه مثل تحلية المياه ومعالجتها وتقليل الفاقد من المياه وترقيات الشبكات، مضيفا أن ما يدعم وجهة نظرها وهي محطة معالجة المياه البالغ قيمتها 739 مليون دولار والتي قامت أوراسكوم كونستراكشون بإضافتها مؤخراً إلى عقودها المتراكمة في مايو 2019، والتي مثلت ما نسبته 79% و53% من العقود الجديدة في الربع الثاني 2019 (953 مليون دولار) وبالنصف الأول من 2019 (1.4 مليار دولار أمريكي)، على التوالي.
 
 
وأضاف شعاع، أن أوراسكوم كونستراكشون، سيستفيد من المشاركة في محطات تحلية المياه ومعالجتها، يمكنه الاستفادة من بيع خطوط الأنابيب لتحديث/ توسيع شبكة المياه في مصر، لافتت إلى أن سهمى أوراسكوم والسويدى يعدان رخيصتين، ويتم تداولهما حالياً بمضاعف ربحية مستقبلية عند 4 مرات و 6 مرات على التوالي.
 
وفي يوليو، قالت الحكومة المصرية إنها تخطط لبدء مفاوضات في  150أغسطس مع العديد من الشركات لإنشاء محطات لتحلية المياه العام والخاص متر مكعب يوميا ً في إطار الشركة بين القطاعين.

شعاع

أوراسكوم كونستراكشون

السويدى اليكتريك

محطات معالجة المياه

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