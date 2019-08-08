شرطة العراق تعتقل العقل المدبر لعملية هروب سجناء القناة ببغداد

كتب : أحمد علوى

أعلنت السلطات العراقية اليوم الخميس، إلقاء القبض على مدبر عملية هروب سجناء سجن القناة فى بغداد يوم السبت الماضي.

ونقلت قناة "العراقية"، أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقت فجر اليوم القبض على العقل المدبر لعملية هروب السجناء من سجن القناة"، دون ذكر أى تفاصيل عن هويته.

من جهته أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، طرد ثمانية ضباط ومنتسبين من الخدمة إثر حادثة هروب عدد من سجناء سجن القناة فى العاصمة بغداد.

وقال فى بيان صحفى إن محكمة قوى الأمن الداخلى أصدرت قرارا بشأن المدانين فى قضية هروب الموقوفين من مركز شرطة القناة ببغداد والذى تضمن طرد خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من الخدمة على خلفية هروب الموقوفين".

يذكر أن 15 سجينا هربوا السبت الماضى من سجن القناة شرقى العاصمة بغداد.