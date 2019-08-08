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سي.إن.بي.سى الصينية تمدد عقد إنتاج نفط فى عمان 15 عاما

الخميس، 08 أغسطس 2019 10:57 ص
سي.إن.بي.سى الصينية تمدد عقد إنتاج نفط فى عمان 15 عاما نفط - ارشيفيه
رويترز

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أعلنت مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) اليوم الخميس أنها مددت عقد تطوير حقل نفط متقادم فى سلطنة عمان لمدة 15 عاما أخرى.
 
وقالت المؤسسة على موقعها الإلكترونى إنها حصلت فى عام 2002 على حصة 50% فى المنطقة رقم 5 فى سلطنة عمان وهى حقل نفط يمتد على مساحة 992 كيلومترا مربعا لكنه كان ينتج 700 طن فقط من النفط الخام يوميا بعد عمليات تنقيب مفرطة السرعة دامت أكثر من عشرة أعوام.
 
وأضافت أنه باستخدام تكنولوجيا مثل الحقن الأفقى للماء المطبقة على نطاق واسع فى الصين، رفعت المؤسسة الإنتاج فى المنطقة رقم 5 إلى 2.62 مليون طن فى عام 2018 أو نحو 52 ألفا و400 برميل يوميا.
 
وبلغ الإنتاج فى المنطقة 1.33 مليون طن فى النصف الأول من العام الحالي.
 
وأنتجت سلطنة عمان 978 ألفا و400 برميل من النفط يوميا فى عام 2018.
 

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