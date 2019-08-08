سكرتير عام دمياط الجديد: أعمل من أجل كسب رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم

دمياط عبده عبد البارى

أكد اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام لمحافظة دمياط الجديد، أنه يعمل من أجل الوطن ويؤدي العمل المكلف به فى اى مكان، مشيرا إلى أن تكليفه بالعمل سكرتيرا عاما لمحافظة دمياط سيتبعه عملا متواصلا من أجل كسب رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح همام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يواصل تأدية عمله كسكرتير عام لمحافظة الجيزة إلى ما بعد عيد الأضحى بناء على طلب محافظ الجيزة بينما اللواء جمال عبد الرشيد الحسينى الذى كان يشغل منصب رئيس مدينة الجيزة سيتولى مهام عمله كسكرتير عام مساعد محافظة دمياط قبل العيد.

وأكد همام أن محافظة دمياط من المحافظات الجميلة ومساحتها صغيرة بالمقارنة بمحافظة الجيزة، موضحا انه سبق له العمل مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وهى من الشخصيات القديرة والجادة فى أداء عملها وصاحبة قرار.

يذكر أن حركة وزارة التنمية المحلية أسفرت عن نقل اللواء محمد رأفت همام من سكرتير عام محافظة الجيزة إلى سكرتير عام محافظة دمياط، ونقل اللواء جمال عبد الرشيد الحسينى من رئيس مدينة الجيزة إلى سكرتير عام مساعد محافظة دمياط.