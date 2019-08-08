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سعر اليورو اليوم الخميس.. و18.47 جنيه للشراء

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:55 م
سعر اليورو اليوم الخميس.. و18.47 جنيه للشراء اليورو
كتبت – سماح حمدى

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ننشر أسعار اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 8-8-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

 18.46 جنيه للشراء.
18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.47 جنيه للشراء.
18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.49 جنيه للشراء.
18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.4 جنيه للشراء.
18.7 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.48جنيه للشراء.
18.62جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.5 جنيه للشراء.
18.71جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.44 جنيه للشراء.
18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

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