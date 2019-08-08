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سحب رخصة 35 تاكسى بالزقازيق لعدم تشغيل "البنديرة"

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:57 م
سحب رخصة 35 تاكسى بالزقازيق لعدم تشغيل "البنديرة" الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تحرير مخالفات لـ 35 تاكسى بمدينة الزقازيق، وسحب الرخص لعدم التزامهم بتشغيل العداد وفتح " البنديرة " .

وأوضح محافظ الشرقية، أنه وجه حملة مكبرة اليوم الخميس، من إدرتى المواقف والمرور، التى نصبت الأكمنة على الشوارع الرئيسية فى المدينة، للتأكد من إلتزام السائقين التاكسى بتشغيل العداد وتطبيق تعريفة الركوب المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا إلى أن فتح العداد للتاكسى والذى تم تحديده 7.50 جنيه و 175 قرش علي كل كيلو  .
 
وأوضح أنه سيتم تكثيف الحملات خلال أيام عيد الاضحي المبارك ، للتأكد من  تطبيق تعريفة الركوب المقررة لضمان عدم استغلال المواطنين، لافتا إلى أن تم التنبيه على شركة الدلتا للنقل والسياحة ومشروع النقل الداخلي وشركات النقل الجماعي وإدارة مواقف الشرقية وكافة الإدارات الفرعية لمواقف نقل الركاب بالمراكز والمدن بتوفير كافة وسائل النقل اللازمة على كافة الخطوط لتوفير سبل الراحة للركاب ومنع أي تكدس بالمواقف المختلفة .
 
وطالب المحافظ المواطنين بالتعاون مع إدارتى  المرور والمواقف وتحمل مسئولياتهم وعدم الإستجابة لإبتزاز السائقين والإبلاغ فوراً عن المخالفين على الأرقام الآتية " الخط الساخن للمرور2262250 - الإدارة العامة للمواقف 2315974 - غرفة الأزمات والكوارث  2303693  -  بوابة الشكاوى الحكومية 16528 " .
 
 
 
 

محافظ الشرقية

تاكسي عداد

مرور الشرقية

البنديرة

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