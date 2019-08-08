رئيس مدينة الأقصر وشركة المياه يناشدان الأهالى عدم ذبح الأضاحى فى الشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

قدم العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، التهانى للمواطنين بعيد الأضحى المبارك، مناشدًا جميع الأهالى بعدم ذبح الأضاحى بالشوارع، أو إلقاء مخلفاتها فى شبكة الصرف الصحى، لما لها من أضرار بليغة على كفاءة عمل الشبكة ونظافة البيئة.

ومن جانبه وجه المهندس أبو النجا عرابى مدير عام إدارة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بتطهير الشنايش ومواجهة أى طفح لمياه الصرف الصحى والدفع بسيارات الشركة لإزالة أى تجمعات للمياه بالشوارع، وذلك بناء على توجيهات رئيس الشركة، خاصة أن المحافظة تستعد لاستقبال أعداد متزايدة من الوافدين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وطالب أبو النجا عرابى –فى بيان– الأهالى بعدم القاء مخلفات الذبح بغرف ومطابق والصرف الصحى حفاظًا على شبكة مجارى المدينة من السدد والطفح بالشوارع، لافتًا إلى أن إدارة الأقصر للمياه والصرف على أتم استعداد للتعامل مع هذه المخلفات عن طريق سيارات شفط مجهزة وفرق من فنيين شبكات الصرف الصحى على مدار أيام العيد والاتصال على الأرقام التالية ٢٣٨٤٧٣٣..١٢٥..٢٣٦٩٢٦٧.