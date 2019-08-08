رئيس جامعة طنطا: بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد 18 أغسطس

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، أنه تم وضع جدول زمنى لجميع كليات الجامعة لبدأ الكشف الطبى للطلاب الجدد للعام الجامعى 2019/2020 ابتداءً من يوم 18 أغسطس الجاري.

ووجه رئيس الجامعة بتجهيز أماكن لأولياء أمور الطلاب، كما وجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم.

وقال الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الكشف الطبى سيتم بمقر الإدارة الطبية بمجمع الكليات بسبرباى ، على أن يكون الكشف الطبى من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا . وعلى الطلاب المتقدمين استلام استمارة الكشف من مقر الكلية التى تم الترشح لها قبل موعد بدء الكشف الطبي، وفى حالة عدم الحصول على الاستمارة على كل طالب وطالبة إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشيح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبي.

وشدد نائب رئيس الجامعة على أنه لن يتم قيد أى طالب أو طالبة بالكلية ما لم يكن قد تم توقيع الكشف الطبى عليه.

و يبدأ الكشف الطبى لطلاب جامعة طنطا الجدد يوم 18 أغسطس الجارى بكليات الطب والصيدلة والعلوم (بنات) ، وتخصيص يوم 19 لذات الكليات (بنين).و يوم 20 لكليات طب الأسنان والهندسة والزراعة( بنات) ، وتخصيص يوم 21 لذات الكليات (بنين).

ويوم الخميس 22 لكليات الحاسبات والمعلومات والتمريض والمعهد الفنى للتمريض والتربية النوعية (بنات) ، وتخصيص يوم السبت 24 لذات الكليات (بنين).

ويوم 25 لكلية التربية (بنات) ، وتخصيص يوم 26 للبنين ويوم 27 لكلية التجارة (انتظام وانتساب موجه) بنات ، وتخصيص يوم 28 للبنين 6. يوم الخميس 29 لكلية الآداب (انتظام وانتساب موجه) بنات، وتخصيص يوم السبت 31 للبنين وتحديد أول سبتمبر كلية الحقوق (انتظام وانتساب) بنات، وتخصيص يوم 2 سبتمبر للبنين.

وتخصيص يوم 3 سبتمبر لتخلفات جميع الكليات بنات وتخصيص يوم 4 سبتمبر لتخلفات جميع الكليات بنات