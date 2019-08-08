رئيس جامعة بنها يسلم 16 منحة صينية لدراسة الماجستير والدكتوراه لشباب الباحثين

سلم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها،خطابات المنح الصينية لشباب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة بنها وعددهم 16 منحة للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه لشباب أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها،اضافة الى منحة واحدة لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على العلاقات العلمية والثقافية والدكتور حازم عليوة عضو مكتب العلاقات الدولية.

وأكد الدكتور السعيد أن جامعة بنها تولي اهتمامًا كبيرا بالانفتاح على العالم وتكوين شراكات وتعاون دولي مع عدد من الجامعات الصينية، بهدف زيادة التبادل الطلابي ودعم بناء قدرات شباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس مشيرا الى أن هذه المنح تأتى ثمرة إنفتاح الجامعة على الجامعات الدولية المتقدمة.

وقال رئيس جامعة بنها ان جامعة هاربين للتكنولوجيا أهدت جامعة بنها 7 منح ماجستير ودكتوراه فى تخصصات هندسية مختلفة ، كما أهدت جامعة ووهان منحتين لطلاب هندسة شبرًا فى مجال الاستشعار عن بعد وهو احد المجالات التى تميز هذه الجامعة العملاقة وأهدت جامعة بكين للكيمياء ثلاثة منح الى كلية علوم بنها فى تخصصات الكيمياء وعلوم المواد كما أهدت جامعة ووهان للتكنولوجيا ثلاثة منح الى شباب الباحثين من كلية الهندسة ببنها ، وأهدت جامعة وسط الصين عدد منحة واحدة فى مجال الكيمياء البيئية الى كلية العلوم ببنها اضافة الى منحة واحدة لإجراء أبحاث مابعد الدكتوراه فى مجال العقاقير والتى كانت من نصيب كلية الطب البيطرى.

وطالب السعيد الفائزين بالمنح الصينية بالتواصل الدائم مع ادارة الجامعة ومكتب العلاقات الدولية وان يكونوا على قدر المسئولية لانهم سفراء لجامعاتهم وبلدهم فى الصين ، معربا عن أمنياته لشباب الباحثين من ابناء الجامعة بالتوفيق فى مهمتهم الدراسية فى الصين.

من جانبه قال الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة ان جامعة بنها تربطها علاقات قوية بالجامعات الصينية حيث يوجد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالمنح الدراسية والتبادل الطلابى مشيرا الى ان وفد من طلاب الجامعة مكون من 14 طالبا قد أنهوا زياراتهم لجامعة وسط الصين كما استقبلت جامعة بنها خلال الفترات السابقة وفدين من الطلاب الصينين، وخلاله تم تنفيذ برنامج تعريفي للطلاب الصينيين باللغة الإنجليزية، كما تم خلاله استعراض تاريخ الحضارة المصرية، والتعريف بمصر الحاضر وإمكانيات جامعة بنها التعليمية والبحثية.

وأعرب المغربى عن ثقته فى الفائزين بالمنح من أبناء جامعة بنها الذين يعدون سفراء لمصر فى الصين سوف يحققون نتائج باهرة وسوف يحظون بإهتمام أساتذتهم فى الجامعات الصينية العريقة يذكر أن جامعة بنها تتميز بعلاقاتها القوية مع الجامعات الصينية وان اجمالى عدد المبتعثين من جامعة بنها الى الصين تجاوز المائة مبعوث فى السنوات الأخيرة كما تسعى جامعة بنها الى رفع مستوى العلاقات مع بعض الجامعات الصينية الصديقة الى مستوى الشراكة الكاملة على جميع المستويات وبصفة خاصة فى البرامج التعليمية والبحثية فى فرع جامعة بنها الجديد بالعبور.