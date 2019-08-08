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رئيس جامعة المنوفية يتابع الإستعدادات لأسبوع شباب الجامعات الثانى

الخميس، 08 أغسطس 2019 06:13 م
رئيس جامعة المنوفية يتابع الإستعدادات لأسبوع شباب الجامعات الثانى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية -محمد فتحى

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يتابع الدكتور عادل مبارك ، رئيس جامعة المنوفية يوميا استعدادات الجامعة لاستقبال فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثانى لمتحدى الإعاقة والذى تستضيفه الجامعة فى سبتمبر القادم، وتفقد أعمال صيانة وتجهيز فندق الجامعة لاستقبال ضيوف الجامعة من مختلف الجامعات المصرية.

رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور عبد الرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم، أمين عام الجامعة والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

كما تفقد رئيس الجامعة ، تجهيزات استاد الجامعة وسير العمل به موجها بسرعة الإنتهاء من كافة التجهيزات، وتفقد العمل بالإدارة العامة لرعاية الشباب ، ثم توجه رئيس الجامعة للصالة المغطاة لمتابعة بروفات العروض الرياضية لطلاب كلية التربية الرياضية والذى سيعرض فى حفل الافتتاح، مشيدا بالتزام الطالبات وتطور أدائهم وحرصهم على التدريب للخروج بالعرض بصورة مبهرة، موجها الشكر للدكتور محمد نصار المشرف على التدريب، بحضور الدكتور إبراهيم غريب عميد الكلية السابق ، كما رافق رئيس الجامعة فى جولته التفقدية نبيله عبدالله مدير عام المدن الجامعية، والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

 

 

 


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