رئيس تونس المؤقت يناقش مع وزير خارجيته وضع البلاد الإقليمى والدولى

استقبل رئيس الجمهورية التونسى المؤقت، محمد الناصر، اليوم بقصر قرطاج، خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية.

وتناول اللقاء برنامج مشاركة رئيس الدولة في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر المقبل، حيث سيتولّى إلقاء كلمة تونس في المنتدى الأممي لشرح مواقف البلاد من أهمّ القضايا الإقليمية والدولية المطروحة واللقاءات التي سيجريها مع عدد من قادة دول العالم.

كما تطرّق اللقاء ، حسب الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والمساعي المبذولة لإنهاء الاقتتال بين الأشقاء الليبيين وإيجاد تسوية سياسية للأزمة الراهنة بما يساهم في تحقيق الأمن بليبيا ويدعم الاستقرار في المنطقة.