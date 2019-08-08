رئيس الوزراء الفلسطينى يبحث مع السفير الروسى إمكانية دعم إنشاء منطقة صناعية بنابلس

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بحث رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الخميس، مع السفير الروسى لدى فلسطين جوتشا بواتشيدزه، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة المجال الاقتصادى والتبادل التجاري.

وتناول اللقاء بحث إمكانية إنشاء منطقة صناعية بدعم من روسيا فى نابلس، لتساهم كما المناطق الصناعية فى كل من جنين والخليل وبيت لحم وأريحا، فى دعم الاقتصاد الفلسطينى وخلق فرص عمل، تماشيا مع خطة الحكومة للتنمية بالعناقيد.

وشدد اشتية - خلال اللقاء الذى عقد فى مكتبه برام الله - على أهمية تعزيز التعاون بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الروس، من خلال إرسال رجال أعمال فلسطينيين إلى روسيا واستقبال رجال أعمال روس فى فلسطين، تماشيا مع التوجه نحو الانفكاك عن الاحتلال والاقتصاد الإسرائيلي، والانفتاح على دول العالم.

وقال رئيس الوزراء: "القيادتان الفلسطينية والروسية على تواصل دائم، والعلاقة تاريخية ما بين البلدين، ونريد أن تتوج هذه العلاقة بعقد لجنة مشتركة على مستوى رؤساء الوزراء، لفتح آفاق أكثر للتعاون بين فلسطين وروسيا".