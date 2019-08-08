رئيس "القابضة المعدنية" يزور مناجم ومصانع الشركات بأسوان

كتب: عبد الحليم سالم

أجرى الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، جولة تفقدية فى شركتي النصر للتعدين والمصرية للسبائك الحديدية بأسوان خلال يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وكان في استقباله أبو المجد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للتعدين، والمهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسبائك الحديدية وعدد من القيادات العمّالية وممثلى النقابات.

بدأت الزيارة بجولة مسائية فى شركة النصر للتعدين استمرت حتى الساعات الأولى من نهار اليوم التالى، وضمّت الورش والمخازن واحدي الكسارات، فضلاً عن مبنى الإدارة وملاعب النادى الرياضى وذلك بعد لقاء مثمر مع قيادات الشركة استمر لما يزيد عن ثلاث ساعات.

وفي صباح اليوم التالي تفقّد رئيس القابضة المعدنية عملية التنجيم عن الفوسفات شرق النيل وداخل مناطق جبلية وعرة بأعماق تصل إلى 60 متر، للوصول إلى طبقات الفوسفات التى تم بحثها وإعداد شبكية التنقيب بكفاءة عالية ونسبة حيود منخفضة للغاية.

وأجرى نافع ، زيارة لكسارات شركة النصر للتعدين ومصنع غسيل الخام المتوقف عن العمل منذ سنوات، والذى وجّه بدراسة جدوى إحلاله وتجديده من أجل إعادته إلى التشغيل، كما وجه إدارة الشركة بإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنع تركيز خام الفوسفات ومصانع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية الثلاثية وحامض الفوسفوريك بشراكة مع شركات عالمية متخصصة.

والتقى رئيس القابضة المعدنية بالعاملين بالشركة، وناقش معهم العديد من الملفات الخاصة بتطوير الشركة وتحسين الظروف الصحية وأنظمة الأمن والسلامة لحماية العاملين، وتناول بالشرح برنامج الطروحات الحكومية ونقل إليهم حرص السيد الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على زيادة وتحسين جودة الإنتاج وربط نظم الحوافز والمكافآت بالعملية الإنتاجية.

وانتهت الزيارة لشركة النصر للتعدين بجولة سريعة في الميناء النهرى الغربى للشركة ومنطقة تشوين الفوسفات ومعدات الشحن والنقل والتفريغ، لتبدأ زيارة رئيس الشركة القابضة لشركة السبائك الحديدية فى إدفو وبصحبته رئيس وعدد من قيادات شركة النصر للتعدين، واستهل الزيارة بلقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكذلك عدد من رؤساء القطاعات وأعضاء النقابة العمّالية، واستمع إلى عرض تقديمى لأحدث مشروعات الشركة وأبرز التحديات التى تواجهها وتطور الأداء الفنى والمالى خلال الأشهر الماضية.

وشهدت زيارة شركة السبائك افتتاح مركز التدريب الخاص بالشركة بعد تجديده وتزويده بمختلف وسائل التدريب الحديثة، ليساهم فى رفع كفاءة العاملين وتحسين مهاراتهم كما يساهم بدور حيوي فى بلورة جانب من المسئولية المجتمعية للشركة فى محيطها الاقليمي.

وتسع القاعة الرئيسية للمركز لعدد 90 متدرباً وتم تجهيز عدد 4 قاعات أخرى لمختلف الاحتياجات، كذلك تم افتتاح وحدة جديدة لتكسير وغربلة الفيروسيلكون بتكلفة قدرها نحو 15 مليون جنيهاً، وتلك وبطاقة 200 طن/ساعة لفرز خمسة أحجام من الفيروسيلكون صعوداً من 100 طن/ساعة وفرز (3) أحجام فقط كانت تنتجهم وحدة التكسير المتوقفة، ومن المقرر أن تحقق الوحدة الجديدة وفراً قدره حوالي 4 مليون جنيهاً سنوياً نتيجة الحد من الاعتماد على عمالة المقاول.

وشملت الجولة، زيارة تفقدية لأفران الشركة وعنبر الغازات والميناء النهري وانتهت بزيارة للمعامل المركزية الحاصلة على أعلى درجات الاعتماد من الجهات الدولية، والتى تم فتحها طوال العام للتفتيش من قبل الشركات المستوردة فى اليابان وأوروبا والولايات المتحدة.

واستعرض رئيس الشركة صورة للألواح المعدنية التى تحمل اسم شركة السبائك الحديدية فى مداخل عدد من ناطحات السحاب باليابان، نظراً لدخول منتجها من غبار السليكا في مواد بناء تلك الناطحات، وحرص مدحت نافع طوال الزيارة على لقاء والتواصل المباشر مع كل العاملين بالشركة، معرباً عن اعتزازه وتقديره للجهود المبذولة من جانبهم لصالح الشرك

وناقش رئيس القابضة المعدنية مع قيادات وعمّال الشركتين أبرز معوقات التسويق المحلى والخارجي لإنتاج الشركتين، وسبل التعامل معها برؤية متطورة تعظّم الاستفادة من التكامل مع الشركات الشقيقة وتلبى احتياجات العملاء.

وأهدت النقابات العمالية بالشركتين رئيس القابضة لمعدنية درعى الشركة، تعبيراً عن تقدير الإدارة وسائر العاملين لجهود القابضة فى التطوير والتحديث والاهتمام بشئون العاملين الذين أكد لهم نافع تقديره وكافة القيادات بالدولة للظروف البيئية والصناعية الشاقة التى يعملون فيها.



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