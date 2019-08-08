رئيس أركان الجيش الجزائرى: متمسكون بالحل الدستورى للحفاظ على كيان الدولة

كتب وكالات

أكد رئيس أركان الجيش الجزائرى، الفريق أحمد قايد صالح، الخميس، على التمسك بالإطار الدستوري، لضمان الحفاظ على كيان الدولة، بحسب "سكاى نيوز".

‎وشدد قايد صالح على ضرورة الحل الدستورى لتسوية الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد، معتبرا إياه "الضمانة الأساسية للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها".

وقال رئيس أركان الجيش الجزائرى فى كلمة له خلال لقاء مع أفراد الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، إن الحوار الجاد كفيل بتقديم الحلول المناسبة، وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى انتخابات رئاسية وتنظيمها فى أقرب الآجال.