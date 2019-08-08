سوبر كورة
Ads
الخميس، 08 أغسطس 2019 03:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

رئيس أركان الجيش الجزائرى: متمسكون بالحل الدستورى للحفاظ على كيان الدولة

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:13 م
رئيس أركان الجيش الجزائرى: متمسكون بالحل الدستورى للحفاظ على كيان الدولة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائرى
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس أركان الجيش الجزائرى، الفريق أحمد قايد صالح، الخميس، على التمسك بالإطار الدستوري، لضمان الحفاظ على كيان الدولة، بحسب "سكاى نيوز".

وشدد قايد صالح على ضرورة الحل الدستورى لتسوية الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد، معتبرا إياه "الضمانة الأساسية للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها".

وقال رئيس أركان الجيش الجزائرى فى كلمة له خلال لقاء مع أفراد الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، إن الحوار الجاد كفيل بتقديم الحلول المناسبة، وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى انتخابات رئاسية وتنظيمها فى أقرب الآجال.

 


رئيس أركان الجيش الجزائرى

الجيش الجزائرى

أخبار الجزائر

الجزائر

الحلول السياسية بالجزائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفولا قبائل بلا انتماء.. 25 مليون شخص يعيشون بدون جنسية.. فاقدو الانتماء ينتشرون فى بعض دول أفريقيا دون تعليم ولا وظيفة ولا أرض.. "أميناتا" عاشت 74عاما تبحث عن المواطنة بكوت ديفوار وفشلت ومفوضية اللاجئين تتدخل

الفولا قبائل بلا انتماء.. 25 مليون شخص يعيشون بدون جنسية.. فاقدو الانتماء ينتشرون فى بعض دول أفريقيا دون تعليم ولا وظيفة ولا أرض.. "أميناتا" عاشت 74عاما تبحث عن المواطنة بكوت ديفوار وفشلت ومفوضية اللاجئين تتدخل

س و ج.. هل يرحل وليد أزارو عن الأهلي للدورى الفرنسى فى الصيف الجارى؟

س و ج.. هل يرحل وليد أزارو عن الأهلي للدورى الفرنسى فى الصيف الجارى؟

صور.. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدخل الفرحة على قلوب أهالى كفر عجيبة بالشرقية.. وحدة صحية ومدرسة لتقليل كثافة الفصول وتغطية المصرف "أحلام تتحول لحقيقة".. المحافظ: البرنامج يشمل تحويل 9 قرى إلى نموذجية

صور.. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدخل الفرحة على قلوب أهالى كفر عجيبة بالشرقية.. وحدة صحية ومدرسة لتقليل كثافة الفصول وتغطية المصرف "أحلام تتحول لحقيقة".. المحافظ: البرنامج يشمل تحويل 9 قرى إلى نموذجية

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى 16 أغسطس

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى 16 أغسطس

العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

موجز1.. بدء استقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

موجز1.. بدء استقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

من يحرك المنظمات الحقوقية الدولية؟.. تجاهل جرائم الإرهاب الخسيس يكشف تلقيها تمويلات من الإخوان وعملها لصالح الجماعة.. خبراء يؤكدون: مواقفها دليل عملها وفق "أجندة مسيسة" ومطالب برصد توجهاتها وفضحها أمام المصريين

من يحرك المنظمات الحقوقية الدولية؟.. تجاهل جرائم الإرهاب الخسيس يكشف تلقيها تمويلات من الإخوان وعملها لصالح الجماعة.. خبراء يؤكدون: مواقفها دليل عملها وفق "أجندة مسيسة" ومطالب برصد توجهاتها وفضحها أمام المصريين

للعيش على أرض الكنانة.. "اليوم السابع" يستعرض أماكن استخراج الإقامة.. المُشرع حدد 7 أنواع أبرزها السياحة والاستثمار والعقارات.. خبير قانونى يوضح الشروط والأوراق المطلوبة.. وهذه أسعار الإقامة بمصر بعد الزيادة

للعيش على أرض الكنانة.. "اليوم السابع" يستعرض أماكن استخراج الإقامة.. المُشرع حدد 7 أنواع أبرزها السياحة والاستثمار والعقارات.. خبير قانونى يوضح الشروط والأوراق المطلوبة.. وهذه أسعار الإقامة بمصر بعد الزيادة

الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى عنصرية مشجع إيفرتون ضد محمد صلاح

الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى عنصرية مشجع إيفرتون ضد محمد صلاح

بعد عملية "معهد الأورام" الإرهابية.. كيف ينجح الإرهاب فى استقطاب بعض الشباب؟.. "غسيل المخ" أولى خطوات التجنيد بالتنظيمات المتطرفة.. و"الحور العين" مكافأة قتل "الأبرياء والمرضى".. وخبير أمنى يضع روشتة المواجهة

بعد عملية "معهد الأورام" الإرهابية.. كيف ينجح الإرهاب فى استقطاب بعض الشباب؟.. "غسيل المخ" أولى خطوات التجنيد بالتنظيمات المتطرفة.. و"الحور العين" مكافأة قتل "الأبرياء والمرضى".. وخبير أمنى يضع روشتة المواجهة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة