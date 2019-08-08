خطة طوارئ شاملة بمستشفيات بورسعيد لإستقبال عيد الأضحى

كتب فريق المحافظات

قال الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أن هناك خطة طوارئ شاملة استعدادا لعيد الأضحى تتضمن تمركز سيارات الإسعاف على أماكن التجمعات والمساجد والكنائس والمنتزهات والحدائق العامة إضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وإعلان حالة الطوارئ.

وأضاف تعيلب ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أن الخطة تقضى بوقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بمرافق الإسعاف قبل وأثناء إحتفالات العيد إضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة والتنسيق مع المعامل المركزية التابعة لمديرية الشئون الصحية



وتابع قائلا : أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة والمديرياتودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع وتدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته ورفع درجة الاستعداد بغرف العمليات تحسبا لأى طوارئ.



ومن جهة أخرى أكد تعيلب ، أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات والمراكز والوحدات بمراجعة التجهيزات الطبية والأدوية الإضافية والمستلزمات الطبية واستكمال الناقص منها مع وضع كمية احتياطية بالرعاية الحرجة والعاجلة للتدخل اثناء الحالات الحرجة العاجلة فضلا عن رفع درجة الإستعداد بمعمل السموم لتوفير الأدوية والأمصال المختلفة لإحتواء الأزمات خلال ايام العيد .