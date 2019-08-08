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خبراء دوليون يدرسون السحب المحلية بالإمارات لتعزيز فعالية عمليات الاستمطار

الخميس، 08 أغسطس 2019 10:17 ص
خبراء دوليون يدرسون السحب المحلية بالإمارات لتعزيز فعالية عمليات الاستمطار إحدى طائرات الإستمطار
وكالات الأنباء

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أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، عن إشرافه ودعمه لحملة فريق الدكتور بول لوسون، أحد الحاصلين على منحة البرنامج فى دورته الثانية، لدراسة نمو البلورات الثلجية فى السحب الركامية، والتى تهدف من خلال إجراء طلعات جوية بحثية مكثفة إلى جمع البيانات وأخذ القياسات من السحب المحلية على مدار شهر أغسطس الجارى، وتحليلها وتوظيفها للمساهمة فى تعزيز عمليات الاستمطار فى الدولة.
 
و وفقا لموق "البيان الأماراتى"، أن المشروع البحثى للدكتور لوسون، مؤسس شركة ستراتون بارك الهندسية  SPEC، والمشارك البارز فى أكثر من 50 مشروعاً بحثياً دولياً يتعلق بتعديل حالة الطقس، يقوم على تطوير أسلوب جديد للاستمطار بتسخير عمليات تكوين البلورات الثلجية فى السحب الركامية لتحسين هطول المطر.
 
وقد انطلقت أولى طلعات الدكتور لوسون الجوية البحثية من مطار العين، على متن طائرة بحثية من طراز "ليرجيت" معدة خصيصاً ومجهزة بحساسات ومجسات متطورة لأخذ القياسات وجمع البيانات، ولكونها جزءاً مهماً من عملية التخطيط لحملة الطيران، خضعت بيانات رادار المركز الوطنى للأرصاد للتحليل من أجل تعيين الأماكن والأوقات المثلى لضمان أن تحقق طلعة الطيران أفضل النتائج المحتملة.
 
وتعليقاً على طلعاته الجوية البحثية، قال الدكتور لوسون: "إن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار مبادرة مهمة تسهم فى دفع عجلة تقدم البحوث الدولية على صعيد العلوم والتقنيات المتعلقة بتلقيح السحب، وقد جمع البرنامج ما بين ألمع العقول التى تعمل فى مجال تلقيح السحب ودراسة ظواهر الطقس، وأسفر بالفعل عن نتائج ملموسة بالاستناد إلى الابتكارات والتطبيقات التى قد تعود بمنافع كثيرة على المناطق الجافة وشبه الجافة".
 
ومن جانبها، قالت علياء المزروعى مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، إن التقدم المهم والملموس الذى يُحرزه الدكتور لوسون وفريقه يؤكد على الأثر الملحوظ للبرنامج فيما يتعلق بدعم وتمكين البحوث المتطورة فى الميدان.
 
فمن خلال دعم الأفكار المبتكرة للفائزين بالبرنامج، وتعزيز التعاون بين الخبراء فــى هذا المجال، نضع حلولاً خلاقةً لتحديات الأمن المائى بالاستفادة من باقة واسعة من المشاريع البحثية النشطة لتطوير تقنيات استمطار جديدة والحدّ من شح المياه على مستوى العالم.
 

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