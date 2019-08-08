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"حماه وطن" يفتتح معرضًا للسلع التموينية بمحافظة القليوبية

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:02 م
"حماه وطن" يفتتح معرضًا للسلع التموينية بمحافظة القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
كتبت إيمان علي

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افتتح الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، معرض السلع الغذائية والتموينية بحى غرب بشبرا الخيمة بالتعاون مع حزب حماة وطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى وإشراف الإعلامى سيد زيد، فى ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".
 
حضر الافتتاح نجوى العشيرى رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وعدد من قيادات حزب حماة الوطن والعديد من القيادات الشعبية والجماهيرية فى حشد هائل من المواطنين أبناء منطقة شبرا الخيمة بالمعرض، وما شهده من تخفيضات للاسعار مع جودة المنتجات وقد واثنى محافظ القليوبية على المعرض وآمر باستمراره لتقديم المنتجات والسلع الهامة للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بمبادرة حياة كريمة، وقد تقرر استمرار المعرض لمدة شهرين خدمة من حزب حماة الوطن لابناء شبرا الخيمة.
 

القليوبيه

حماه وطن

اخبار المحافظات

حياة كريمه

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