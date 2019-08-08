حصر احتياجات محافظة مطروح لـ 250 بئر لحصاد مياه الأمطار والاستفادة منها

كتب فريق المحافظات

أنهت محافظة مطروح خلال الفترة من 1سبتمبر 2018 حتى 1 أغسطس الجارى أعمال حصر احتياجات تنفيذ الآبار فى نطاق المحافظة وذلك 250 بئر والتى تصل تكلفتها الإجمالية لحوالى 5 ملايين جنيه، وترشيح المستفيدين تمهيدا للطرح والبدء فى التنفيذ.

وقالت منال شحاتة ،مدير إدارة تنمية القرية بمطروح، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بدعم أنشطة حصاد المياه بجهر الآبار النشو، لتجميع مياه الأمطار من فوكا شرقا حتى السلوك غربا، بالقرى المحرومة من مياه الشرب، بهدف زيادة المخزون المائى من مياه الأمطار، لسد حاجة سكان التجمعات الصحراوية من مياه الشرب ورى الزراعات والثروة الحيوانية .

وأوضحت مدير تنمية القرية، أن الآبار المقترحة، تشمل 60 بئر نشو بمركز مرسى مطروح من بينها 40 بئر فى غرب المدينة و20 بئر نشو شرقها، و70 بئر نشو بمركز النجيلة، و 100 بئر نشو بمركز برانى و20 بئر نشو بمركز السلوم.

ويأتى ذلك فى إطار دعم محافظة مطروح، للأهالى فى أقصى التجمعات، من خلال تكثيف أنشطة حصاد المياه، بهدف تحقيق الاستقرار للسكان والحد من هجرتهم، من خلال توفير مياه الشرب والحفاظ على الزراعات والأشجار المثمرة القائمة وزيادة إنتاجيتها، للحد من التصحر والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والحد من تناقصها ، ولتخفيف العبء على محطات وخطوط المياه الممتدة لسكان المدن، والحد من البطالة وزيادة فرص العمل.

على جانب آخر، كلف اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، مديرية الإسكان بمراجعة الحالة الإنشائية لمبنى الوحدة الصحية لقرية أم الرًخَّم، وعرض تقرير عاجل بالموقف، كما وجه ابتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عدد من العاملين بالوحدة الصحية وإحالة مدير الإدارة الصحية و الوحدة الصحية بالعلمين للتحقيق، لوجود عدد من المخالفات الإدارية وغياب العاملين بالوحدة، مما اثر على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.

صرح بذلك أسامة المرسى ، مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمحافظة مطروح، وأضاف بأن ذلك يأتى فى أطار توجيهات محافظ مطروح، بتفعيل مرور حملات التفتيش الإدارى والمالى المفاجئ بالمحافظة، على كافة أعمال الوحدات الصحية بالمدن والقرى، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المرسى ، بأن اللجنة قامت بالمرور المفاجئ على عدد من الوحدات الصحية من بينها الوحدة الصحية بقرية أم الرَخَّم والوحدة الصحية بمركز العلمين، وتم رصد عدد من المخالفات الإدارية وغياب الأطباء وعدم وجود مسئول دفتر الحضور والانصراف بالوحدتين، بالإضافة إلى رصد تردى الحالة الإنشائية لمبنى الوحدة بقرية أم الرَخَّم، مما يمثل خطرا على حياة العاملين والمرضى بالوحدة.

وشدد محافظ مطروح، على ضرورة استمرار عمل اللجان على كافة الوحدات الصحية ومتابعة سير العمل والانضباط الإدارى بها، ورصد أى سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل، وذلك للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



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