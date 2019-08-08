حافظ السبسى: الزبيدى الخيار الأول لرئاسة تونس لما يتمتع به من كفاءة ونزاهة

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أكد رئيس اللجنة المركزية في حزب حركة (نداء تونس) حافظ قايد السبسي، أن وزير الدفاع الوطني التونسي عبد الكريم الزبيدي كان الخيار الأول للحزب لما يتمتع به من الكفاءة والنزاهة والوطنية.

وأضاف السبسي - في تصريحات إذاعية اليوم،الأربعاء، أن الزبيدي كان سيكون اختيار الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي للرئاسة وأن نداء تونس له علاقة بإقناع الزبيدي بالترشح للرئاسة.

من جانبه، أعلن الناشط السياسي المستقل عمر صحابو أنه سينسحب من السباق الرئاسي بعد ترشح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية.

وقال صحابو ، إن الرئاسة بحاجة إلى وطني نظيف وغير مسيّس وهذه الصفات تتوفر في عبد الكريم الزبيدي، مضيفا أن تونس تواجه مرحلة أمنية معقدة والتحدي سيكون أمنيا بالأساس.

وكان وزير الدفاع الوطني التونسي عبد الكريم الزبيدي، قد قدم اليوم ملفه للترشح للانتخابات الرئاسية، وفور تقديمه طلب الترشّح أعلن الزبيدي رسميا استقالته من وزارة الدفاع وأنه سيواصل مهامه على رأس الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد.