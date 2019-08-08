جامعة الإسكندرية تستقبل اللجنة التقيمية للمشروعات الابتكارية

الإسكندرية - أسماء على بدر

استقبلت جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، اللجنة التقييمية لفريق تسليم وتسلم المشروعات الإبتكارية للطلاب، الممولة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم بوزارة التعليم العالى بالجامعة.

وتسلمت اللجنة مشروعات لطلاب جامعة الإسكندرية، تضمنت مشروعات لفرق بحثية لطلاب كليات الهندسة "3" و الزراعة "2" و الطب البيطري "1"، و قد أثنت اللجنة على سير العمل بالمشروعات التى تم تسليمها نهائيا بنجاح للجنة الموفدة.

وأنهت اللجنة عملها بزيارة إدارة الجامعة، حيث استقبلها الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتورة رشا الشنيطي، المدير التنفيذي لوحدة ادارة المشروعات بالجامعة، والكتور كمال متولي مدير وحدة ادارة ضمان الجودة، والدكتور ثروت عبد الفتاح، نائب مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتورة شيرويت حسين، المشرف على القطاع العلمي بالوحدة، وتفقدت اللجنة سير عمل المشروعات بالكليات، حيث كان في استقبالهم بالكليات، الدكتور سعيد علام - عميد كلية الهندسة، والدكتور عبد الله زين الدين- عميد كلية الزراعة.

جدير بالذكر أن مشروعات المشاركة الطلابية الممولة خلال الإعلان الماضى عددها 28 مشروع تتضمن 6 مشروعات لفرق بحثية من طلاب جامعة الإسكندرية وهى المشاركة الأعلى على الإطلاق بين الجامعات المصرية كما أفادت اللجنة.