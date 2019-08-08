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توقيع اتفاق تعاون بين WE وهواوى لإنشاء مركز إبداع ومركز تدريب

الخميس، 08 أغسطس 2019 12:05 م
توقيع اتفاق تعاون بين WE وهواوى لإنشاء مركز إبداع ومركز تدريب وزارة الاتصالات
كتبت هبة السيد

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شهدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوي العالمية بهدف توفير نماذج استخدام فى مجال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، وتطبيقات الواقع الافتراضى VR والواقع المعزز AR.
 
بالإضافة إلى إقامة مركز تدريب تكنولوجى ومعمل ابداع يُمكن مبتكرى التطبيقات من إجراء عمليات الاختبار على شبكات الاتصالات، وتدريب الشباب والمهندسين والتقنيين فى هذا المجال، وذلك على هامش منتدى الابداع فى شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS في الصين. 
 
وبموجب هذه الاتفاقية تقوم شركة هواوى بتوفير البرمجيات والأجهزة المطلوبة وتقديم الدورات التدريبية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فيما تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتجهيز المعمل بوسائل الاتصالات اللازمة.
 
وقع الاتفاقية المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، و  فينسنت صن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر.
 
هذا وعقد وفد وزارة الاتصالات، اجتماعا مع مسئولي شركة هواوي برئاسة ديفيد وانج مدير تنفيذي لشركة هواوي العالمية؛ تناول اللقاء الخطط الاستثمارية للشركة، وفرص التعاون المستقبلية لزيادة حجم استثماراتها في مصر؛ حيث تم الاتفاق على توفير منح تدريبية تقدمها الشركة العالمية للشباب المصرى بالتعاون مع المعاهد التدريبية والجهات التابعة للوزارة وهى معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، والمعهد القومى للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".
 
وقامت الشركة خلال اللقاء باستعراض تكنولوجيا الجيل الخامس وتطبيقاتها فى مجال الذكاء الاصطناعي فى عدة مجالات منها الزراعة والرعاية الصحية، حيث تم مناقشة التعاون فى مجالات التكنولوجيات المتقدمة فى مجال الاتصالات وتطبيقاتها المختلفة.
 
وحضر اللقاء أيضا الدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
 
 

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