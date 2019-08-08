توسيع النطاق الجغرافى لمراكز تصويت الناخبين فى إمارة أبو ظبى.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

أكدت لجنة إمارة أبوظبى، لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019، أن اختيارها لعدد من المراكز الانتخابية فى الإمارة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات روعى فيه التوزيع الجغرافى المناسب لتوسيع نطاق مراكز تصويت الناخبين وتغطية ضواحى مدن أبوظبى والعين والظفرة، بحيث لا تتعدى المسافة التى يقطعها الناخب للإدلاء بصوته من مركز المدينة التى يقطنها إلى المركز الانتخابى نحو 35 كيلو مترا.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال سيف على القبيسى، المدير التنفيذى لإدارة شؤون المواطنين ورئيس لجنة إمارة أبوظبى لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019 وأعضاء اللجنة، إن الهدف من توسيع النطاق الجغرافى للمراكز الانتخابية لإمارة أبوظبى وضواحيها يتمثل فى تشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى وتسهيل عملية التصويت بما يحقق أكبر مشاركة من أعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة أبوظبى.

وأكد القبيسى، على الجاهزية الكاملة للمراكز الانتخابية فى إمارة أبوظبى والمزودة بكوادر وطنية مؤهلة وذلك بمساندة جميع الجهات الخدمية المشاركة فى تنظيم العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المتوسط الزمنى لإنهاء إجراءات تسجيل المرشح لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى، يصل إلى ما بين 5 إلى 10 دقائق بناء على تجارب لجنة إمارة أبوظبى، بينما يصل الوقت المستغرق لإدلاء الناخب بصوته فى انتخابات المجلس الوطنى إلى 3 دقائق وفق تقديرات اللجنة وبما يتماشى وأرقى المعايير العالمية فى إدارة العمليات الانتخابية.

وأضاف القبيسى، أن لجنة إمارة أبوظبى، تستعد لتنظيم العديد من المبادرات التى تخدم وتدعم سير العملية الانتخابية وفق الجدول الزمنى خلال الفترة القادمة، للخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الانتخابية الإماراتية.