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تكليف رؤساء جدد لمراكز "ههيا - كفر صقر - صان الحجر" .. تعرف على الأسماء

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:03 م
تكليف رؤساء جدد لمراكز "ههيا - كفر صقر - صان الحجر" .. تعرف على الأسماء الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قرارا بندب وتكليف لثلاثة رؤساء المدن ، بدلا من الذين نقلوا في الحركة العامة للمحليات.
 
وتضمن القراراً بندب عادل السيد أحمد شرشر من العاملين بمجموعة قيادات الإدارة المحلية بدرجة مديرعام للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة ههيا.
 
كما تقرر كليف كلٍ من صلاح سالم منصور للقيام بأعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة كفر صقر ، بدوي محمود محمد الشحات القيام بأعمال وظيفة رئيس مدينة صان الحجر القبلية.
 
طالب محافظ الشرقية  رؤساء المراكز والمدن الجدد بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير آداء العاملين بكل مركز ومدينة لتحسين مستوى الأداء وضبط إيقاع العمل.
 
في سياق متصل، أكدت محافظة الشرقية على إزالة 90 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمركزي أبو حماد وفاقوس ، حيث تمت إزالة  46 حالة تعد بمساحة 7 أفدنة و22 قيراط و12سهم  أراضي زراعية وعدد 30 حالة ازالة بمساحة 7168م  أرض مباني بناحية مركز أبو حماد ، وأثناء تنفيذ عدد 44 حالة ازالة بمساحة 54 فدان و 5 قيراط و15 سهم بناحية مركز فاقوس قامت جميع الحالات بتقديم اقرارات لسرعة تقنين أوضاعهم ، وذلك ضمن فاعليات الموجة الـ 13  لإزالة التعديات.
 

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الشرقية

حركة المحليات

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