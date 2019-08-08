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"تعليم مطروح" و"الغذاء العالمى" يبحثان دعم المدارس المجتمعية وتطوير 150 مدرسة

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:24 م
"تعليم مطروح" و"الغذاء العالمى" يبحثان دعم المدارس المجتمعية وتطوير 150 مدرسة الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح
مطروح – فريق المحافظات

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اجتمع الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مع وفد من برنامج الغذاء العالمى التابع لمنظمة الأمم المتحدة، لبحث آليات التعاون المشترك، ودعم المدارس المجتمعية " ذات الفصل الواحد" وتطوير 150 مدرسة بالمناطق النائية، بحضور المهندس محمد رفاعى مسئول الدعم اللوجيستى ورئيس الصيانة ببرنامج الأغذية العالمى والوفد المرافق له، وبحضور عباس شوشان مدير إدارة التعليم المجتمعى وممتثل زايد رئيس قسم التعليم المجتمعي.

 

وأكد " النيلي" فى بيان صحفى، أنه تم الاتفاق مع مسئولى برنامج الأغذية العالمى على تطوير 150 مدرسة تعليم مجتمعى، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية لمعلمى هذه المدارس ذات الطبيعة الخاصة، وتقديم وجبات مدرسية مطابقة للمواصفات الفنية لـ 850 طالبًا.

 

كما تم الاتفاق على إعادة تهيئة المدارس المجتمعية، من خلال أعمال الصيانة البسيطة والشاملة، وذلك تحت إشراف البرنامج العالمى فى إطار التطبيق النموذجى لمشروع تعزيز وإتاحة الفرص التعليمية، لأبناء المناطق الصحراوية مترامية الأطراف.


محافظة مطروح

تعليم مطروح

المدارس المجتمعية

برنامج الغذاء العالمي

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