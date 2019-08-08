تعرف على شروط تقليل الاغتراب فى المرحلتين الأولى والثانية بجامعة القناة

واصل، اليوم، مكتب تنسيق جامعة قناة السويس قبول طلبات تقليل الاغتراب والتحويلات للطلاب المرشحين فى المرحلتين الأولى والثانية، التى تستمر من اليوم الخميس 8 أغسطس حتى يوم الثلاثاء 20 أغسطس.
وقال الدكتور محمد شقيدف، مدير مكتب التنسيق بالجامعة، إن الشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن تضمن الآتى التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، وضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى.
وأضاف شقيدف أن التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة تتطلب، أن يسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، بالتقدم للتحويل الإلكترونى فقط إلى معهد آخر فى ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع، ولا توجد تحويلات ورقية، وفى جميع الحالات السابقة، يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط
وسيتم فتح تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى بشبكة الإنترنت، وذلك فور إعلان نتائج التحويلات.
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