تعرف على شروط تقليل الاغتراب فى المرحلتين الأولى والثانية بجامعة القناة

فريق المحافظات

واصل، اليوم، مكتب تنسيق جامعة قناة السويس قبول طلبات تقليل الاغتراب والتحويلات للطلاب المرشحين فى المرحلتين الأولى والثانية، التى تستمر من اليوم الخميس 8 أغسطس حتى يوم الثلاثاء 20 أغسطس.

وقال الدكتور محمد شقيدف، مدير مكتب التنسيق بالجامعة، إن الشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن تضمن الآتى التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، وضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى.