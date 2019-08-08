تعرف على خطة مديرية أمن الأقصر لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر، الأربعاء، تواجد وانتشار القوات المختلفة فى ميادين وشوارع الأقصر الكبرى وذلك قبيل عيد الأضحى المبارك، وكذلك عمليات اصطفاف القوات فى مختلف الإدارات من إطفاء ومفرقعات ونجدة وتدخل سريع ومرور وأقوال أمنية.

وأكد مدير أمن الأقصر، على أنه تم إعداد محكمة للسيطرة على الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك لخروجها بالشكل الذى يليق بالأمن الأقصرى أمام العالم أجمع، حيث تم إعلان حالة الطوارئ لتأمين احتفالات المواطنين وزوار المحافظة بالعيد، وذلك عبر خطة أمنية تستهدف تأمين المناطق الأثرية والسياحية ومكافحة التحرش ومواجهة البلطجة وأى عمليات خروج على القانون.

كما وجه مدير الأمن بضرورة تفعيل الأقوال الأمنية وأحكام السيطرة الأمنية والفحص الدائم للمشتبه فيهم من الأهالى، وكذلك عمل دوريات مرورية على الشوارع لمواجهة أية زحام مرورى بالكورنيش والشوارع الرئيسية، ورفع كافة الإشغالات التى تعيق حركة المرور وحركة المارة من المواطنين، وانتشار ضباط المرور فى الشوارع الجانبية لضبط المخالفات المرورية وحالات السير عكس الإتجاة، لضبط الشارع الاقصرى خلال أيام العيد، ورفع السيارات المتروكة والعمل على رفع كافة السيارات الموجودة على الأرصفة بسبب قيام أصحاب معارض السيارات باستخدامها.

وتضمنت الخطة الأمنية التى يشارك فى تنفيذها اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بالمديرية، واللواء عصام ياسين حكمدار المديرية، ضرورة تكثيف التواجد الأمنى بمحيط المعديات النيلية وكورنيش النيل والحدائق والمناطق الأثرية لمنع التحرش بالنساء والفتيات، وضبط من يرتكبون أعمالاً تمثل خروج على الآداب العامة، ووضع خريطة مرورية جديدة لمواجهة الزحام والتكدس المرورى بالشوارع والميادين طوال أيام لعيد، ووضع مزيد من الخدمات المرورية والدوريات الأمنية الراكبة والمترجلة على مداخل ومخارج المدن والشوارع والميادين لفرض الانضباط بالشارع والتصدى لأية أعمال بلطجة أو خروج على القانون.