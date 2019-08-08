تعرف على أماكن 36 سـاحـة جاهـزة لصـلاة عيد الأضحى بتـلا فى المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

أعلنت إدارة أوقاف تلا بمحافظة المنوفية، عن عدد الساحات وأماكنها لإقامة صلاة عيد الأضحى عليها والتى بلغت 36 ساحة مجهزة ومعدة وبيانها كالتالى:

الساحة الشعبية بمدينـة تلا، أرض فضاء بابل، كفر العرب، أرض فضاء كفر حمام أرض فضاء زناره، أرض فضاء سماليج، مدرسة العقيد بالقلشى، مركز شباب طبلوها، أرض فضـاء عزبة رشيد، أرض فضاء كمشيش- الجمعية الزراعية بزرقان، مركز شباب قشطوخ، الوحدة المحلية بصفط، المجمع الإسـلامى بكفر عسكر، مدرسة المنسى بطنوب، مركز شباب طوخ دلكـة، الجمعية الزراعية بميت الكرام، أرض فضـاء بكفر قرشـوم، أرض فضـاء كفر طبلوها، أرض فضاء بروى، أرض فضـاء زاوية بمم، أرض فضـاء كفر زرقان، مركز شباب كفر شحاتة، أرض فضـاء ميت أبو الكوم، أرض فضـاء عزبة النجارين، أرض خلاء كوم الشيخ عبيد، أرض فضاء كفر صناديد، مركز شباب كفر ميت أبو الكوم، أرض فضاء كفر ربيع، أرض فضاء منشأة السلام، أرض فضاء قشطوخ، أرض فضاء كفر الشرفا، أرض فضاء كفر العلوى، أرض فضاء الكمايشة، أرض فضاء كوم مازن، أرض فضاء الجمعية الزراعية بطبلوها.