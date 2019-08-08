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تطوير 5 أسواق عشوائية بالزقازيق وفاقوس بتكلفة 31 مليون جنيه

الخميس، 08 أغسطس 2019 12:01 م
تطوير 5 أسواق عشوائية بالزقازيق وفاقوس بتكلفة 31 مليون جنيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على إنتهاء أعمال تطوير 5  أسواق عشوائية بمركزى الزقازيق وفاقوس بتكلفة إجمالية 31 مليون و698 ألف جنيها، مقدمة من صندوق تطوير العشوائيات ولتحفيز دورها فى مجال تنمية التجارة الداخلية ولإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدن المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن خطة التطوير شملت سوق أبو عامر بالزقازيق أعلى ترعة أبو عامر بالزقازيق على مساحة 2150 م2 يستوعب 108 وحدة بتكلفة 13 مليون و 12 ألف جنيه - سوق الأشراف بالزقازيق أعلى ترعة المسلمية المردومة بالزقازيق علي مساحة 540 م2 يستوعب 29 وحدة بتكلفة 4 مليون و 126 ألف جنيه، سوق السكة الحديد بفاقوس أعلى ترعة السماعنة المردومة علي مساحة 880 م2 يستوعب 57 وحدة بتكلفة 6 مليون و512 ألف جنيه، سوق الساعة بفاقوس أعلي ترعة السماعنة المردومة علي مساحة 770 م2 يستوعب 38 وحدة بتكلفة 4.1 مليون جنيه، سوق العطار بفاقوس أعلي ترعة السماعنة المردومة علي مساحة 690 م2 يستوعب 37 وحدة بتكلفة 3.84 مليون جنيه.

وأكد محافظ الشرقية، أن الهدف من تطوير الأسواق العشوائية إعادة الوجة الجمالي والحضاري  لمدن المحافظة وإقامة أسواق حضارية متنوعة الانشطة لتحقيق التنافسية المطلوبة وعرض المنتجات بصورة تليق بالمواطن والمساهمة في تنمية الحرف والصناعات الصغيرة المرتبطة بها وتوفيرفرص عمل للحد من ظاهرة البطالة وتحفيز دورها في تنمية التجارة الداخلية.

 

 


الشرقية

أسواق حضارية بالشرقية

مبادرة حياة كريمة

محافظ الشرقيه

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