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تطوير مركز شباب سموحة وأبيس بالإسكندرية

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:29 م
تطوير مركز شباب سموحة وأبيس بالإسكندرية الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب بالإسكندرية
الاسكندرية - جاكلين منير

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حرصت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، على القيان بزيارة مفاجئة لمركز شباب سموحة لمتابعة الأعمال الانشائية الجاربه داخل المركز ورفع كفاءه صالة الألعاب المتعددة وأعمال المدرجات الخاصة بملعب الكر ة ورفع كفاءة الصالة.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الشباب والرياضة للإستثمار داخل الهيئات الشبابية والرياضية وبناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة بمتابعة مراكز الشباب للوقوف على آخر المستجدات وإزاله كافة المعوقات ومتابعة الأنشطة داخل المراكز.

كما تابعت وكيل الوزارة، أهم المستجدات فى أعمال تطوير المركز لتذليل العقبات أمام سير العمل ومراجعة الرسومات التخطيطية مع مندوبى الشركة المنفذة وأعمال تطوير صالات الألعاب .

من جهة أخرى، تفقدت أيضا الدكتورة صفاء الشريف مركز أيس القريه العاشرة، حيث تفقدت عملية الرفع المساحي لمسطح حمام السباحة وتحديد مواقع زراعة الخوازيق الخرسانية بعمق 22 التى تمت خلال هذا الاسبوع ، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء حمام السباحة حتى يتم افتتاحه فى اقرب وقت.

 

 

 

 
 
 
 

اخبار الاسكندرية

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مركز شباب ابيس

الشباب و الرياضة

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