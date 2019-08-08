سوبر كورة
Ads
الخميس، 08 أغسطس 2019 06:15 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تصدير طماطم وثوم بقيمة 3.2 مليون دولار فى يونيو الماضى

الخميس، 08 أغسطس 2019 05:42 ص
تصدير طماطم وثوم بقيمة 3.2 مليون دولار فى يونيو الماضى طماطم تصدير
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدرت مصر كميات من الطماطم والثوم بلغت قيمتها 3.2 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضى.

قال عبد الحميد الدمرداشى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ" اليوم السابع" أنه تم تصدير 2.417 الف طن طماطم طازجة خلال شهر يونيو الماضى،  بلغت قيمتها 793 ألف دولار خلال شهر يونيو ،تمثل 1% من الكميات التى تم تصديرها، مضيفا أنه تم تصدير 2.367 ألف طن ثوم بقيمة 2 مليون دولار خلال نفس الشهر تمثل 1% من الكميات.  

كان المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية كشف إنه تم تصدير 288 ألف طن خضر وفاكهة خلال شهر يونيو الماضى، وذلك بقيمة 236 مليون دولار.


صادرات الطماطم الطازجة

الصادرت الزراعية

تصديرى الحاصلات الزراعية

هانى حسين

صادرات الثوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للحاج.. تعرف على أقوال الفقهاء الأربعة فى الرمى قبل الزوال بأيام التشريق

للحاج.. تعرف على أقوال الفقهاء الأربعة فى الرمى قبل الزوال بأيام التشريق

"مغالبة لا مشاركة".. دلالات دفع حركة النهضة بـ"مورو" فى انتخابات رئاسة تونس

"مغالبة لا مشاركة".. دلالات دفع حركة النهضة بـ"مورو" فى انتخابات رئاسة تونس

تعرف على خطة 28 مديرية بـ"الزراعة" لمواجهة غش اللحوم والذبح خارج المجازر

تعرف على خطة 28 مديرية بـ"الزراعة" لمواجهة غش اللحوم والذبح خارج المجازر

100 مليون صحة: ركوب الدراجة 10 دقائق فقط يوميًا يحسن وظائف الجسم

100 مليون صحة: ركوب الدراجة 10 دقائق فقط يوميًا يحسن وظائف الجسم

60 يومًا مهلة لسداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء.. اعرف موقف الممتنعين

60 يومًا مهلة لسداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء.. اعرف موقف الممتنعين

لأول مرة.. تشكيل المجلس القومى للطفولة دون وزراء فى مشروع القانون الجديد

لأول مرة.. تشكيل المجلس القومى للطفولة دون وزراء فى مشروع القانون الجديد

179 مليون دولار أمريكى حصيلة إيرادات فيلم Hobbs & Shaw حول العالم

179 مليون دولار أمريكى حصيلة إيرادات فيلم Hobbs & Shaw حول العالم

محمد محمود يوجه رسالة لرئيس الأهلى..ويؤكد: "بيبو شايل هم كبير"

محمد محمود يوجه رسالة لرئيس الأهلى..ويؤكد: "بيبو شايل هم كبير"

فتح باب التظلمات لطلاب أولى ثانوى على نتيجة امتحانات الفرصة الثانية

فتح باب التظلمات لطلاب أولى ثانوى على نتيجة امتحانات الفرصة الثانية

مرشح الإخوان فى تونس يعترف: لم نؤهل كوادر تحمل المسئولية والفجوة متسعة مع النخبة

مرشح الإخوان فى تونس يعترف: لم نؤهل كوادر تحمل المسئولية والفجوة متسعة مع النخبة

للعاملين بالقطاع الخاص.. اعرف عدد ساعات العمل وفترات الراحة بالقانون الجديد

للعاملين بالقطاع الخاص.. اعرف عدد ساعات العمل وفترات الراحة بالقانون الجديد

10.5 مليون دولار قيمة صادرات النباتات الطبية فى يونيو الماضى

10.5 مليون دولار قيمة صادرات النباتات الطبية فى يونيو الماضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة