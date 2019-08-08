تصدير طماطم وثوم بقيمة 3.2 مليون دولار فى يونيو الماضى

كتب عبد الحليم سالم

صدرت مصر كميات من الطماطم والثوم بلغت قيمتها 3.2 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضى.

قال عبد الحميد الدمرداشى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ" اليوم السابع" أنه تم تصدير 2.417 الف طن طماطم طازجة خلال شهر يونيو الماضى، بلغت قيمتها 793 ألف دولار خلال شهر يونيو ،تمثل 1% من الكميات التى تم تصديرها، مضيفا أنه تم تصدير 2.367 ألف طن ثوم بقيمة 2 مليون دولار خلال نفس الشهر تمثل 1% من الكميات.

كان المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية كشف إنه تم تصدير 288 ألف طن خضر وفاكهة خلال شهر يونيو الماضى، وذلك بقيمة 236 مليون دولار.