تشييع الضحية الـ13 من ضحايا حادث معهد أورام القاهرة بمسقط رأسها بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شيع منذ قليل المئات من اهالى قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، جثمان الضحية رقم 13 من أبناء القرية وتدعى عفاف دوابة والتي توفيت متأثرة بإصاباتها في حادث تفجير معهد أورام القاهرة.

واستقبل الاهالى جثمان الضحية بمدخل القرية، وادوا صلاة الجنازة بمسجد بلال بن رباح وتم تشييعها لمثواها الأخير بمقابر القرية.

كانت القرية قد شيعت فى الساعات الأولى من أمس الأربعاء، جثامين 12 من أبناء القرية والذي استشهدوا فى حادث تفجير معهد اورام القاهرة، اثناء عودهم من حفل خطوبة فتاة من ابناء القرية بالقاهرة.

وخرجت القرية بالكامل لاستقبال الجثامين، واديت صلاة الجنارة على الشهداء بمسجد بلال بن رباح، وتم تشييعهم لمثواهم الاخير وسط هتافات منددة بالارهاب الاسود.