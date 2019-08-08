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ترجمة خطبة يوم عرفة إلى ست لغات

الخميس، 08 أغسطس 2019 12:59 م
ترجمة خطبة يوم عرفة إلى ست لغات حجاج بيت الله الحرام
وكالات

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 تستعد الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام، والمسجد النبوي، للموسم الثانى على التوالي، لترجمه خطبة يوم عرفة، إلى ست لغات من خلال موجات FM ، وتطبيق خصص لترجمة الخطبة على أجهزة الجوال، وموقع الرئاسة الإلكتروني، تبث صوتيا للحجاج بمشعر عرفة، ولجميع المسلمين بأنحاء العالم من خلال القنوات المحددة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن المهندس بندر بن محمد الخزيم، مساعد المدير العام لتقنية المعلومات، ومدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة فى الرئاسة أن المشروع فى سنته الثانية شهد تطورا تقنيا وتنظيميا عن العام الماضى إذ يتضمن عدة وسائل تقنية تمكن المستخدمين من الاستفادة من الترجمة فى المشاعر المقدسة بخمس ترددات إذاعية .

وأشار إلى أن العمل قائم فى المشروع، وفق منهجيات إدارية معتمدة ومواصفات فنية عالية، وخطط زمنية دقيقة لضمان الجودة والبث فى الوقت المحدد المتزامن مع صعود الخطيب المنبر،لافتا إلى أن عدد فريق العمل يصل إلى 30 موظفا مؤهلين تقنيا ولغويا، حيث تم تجهيز غرف خاصة بأحدث التقنيات بمسجد نمرة بمشعر عرفات.


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