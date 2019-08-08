تراجع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسرا 0.16 نقطة ليصل إلى مستوى 1544.05 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 3.8 مليون سهم بقيمة 760 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.84% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.46% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.55%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.40% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 3.37%.