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تخصيص قطعة أرض لإنشاء نادى نقابة الأطباء فى بنى سويف

الخميس، 08 أغسطس 2019 10:29 ص
تخصيص قطعة أرض لإنشاء نادى نقابة الأطباء فى بنى سويف الدكتور محمد يحيى إسماعيل أمين الصندوق لنقابة أطباء بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور محمد يحيى إسماعيل، أمين الصندوق لنقابة أطباء بنى سويف ومدير مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف، عن موافقة جهاز تنمية بنى سويف الجديدة على تخصيص قطعة أرض لإقامة نادٍ اجتماعى لأطباء ببنى سويف بمساحة 3.70 فدان "15000م" بالمنطقة الترفيهية بمدينة بنى سويف الجديدة بجوار نادى الشرطة وسور كلية الهندسة، وذلك بسداد الحجز بمقدار10% من قيمة الأرض بما يعادل 679 ألفا و453 جنيها.

وأكد أمين الصندوق نقابة بنى سويف فى بيان للنقابة أنه تم إصدار شيك من نقابة بنى سويف الفرعية بمبلغ 679 ألفا و453 جنيها لصالح جهاز تنمية بنى سويف الجديدة.


بنى سويف

نقابة الأطباء

نادى أطباء بنى سويف

محافظه بنى سويف

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