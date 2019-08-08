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تحرير 952 مخالفة مرورية وفحص 33 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 08 أغسطس 2019 09:04 ص
تحرير 952 مخالفة مرورية وفحص 33 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة أمنية - ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة  مدير أمن المنوفية،واللواء مصطفى إبراهيم  مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 952 مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 6 دراجات نارية بدون لوحات معدنية

 

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى ،برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 10مزراع دائرة مركز السادات ،وفحـص 33 شخص كما تم فحص 9 شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 6 أشخاص وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

 

 


محافظه المنوفيه

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مرور السادات

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