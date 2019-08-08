تحرير 83 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الخميس، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.

وأسفرت الحملة عن تحرير 84 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 44 محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، 28 محضرا لأصحاب المستودعات، و14 محضرا لأصحاب المحلات بمحافظة المنوفية.

وذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، والمقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، استمرار الحملات المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والسلع المجهولة المصدر.