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تباين مؤشرات بورصة الكويت بآخر جلسة قبل عيد الاضحي المبارك

الخميس، 08 أغسطس 2019 02:02 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بآخر جلسة قبل عيد الاضحي المبارك بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسة قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% خاسرا 10.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6104.30 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% خاسراً 24.95 نقطة ليغلق عند مستوى 6718.63 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.41% رابحاً 19.85 نقطة ليغلق عند مستوى 4896.59 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 167.9 مليون سهم بقيمة 26 مليون دينار كويتى عبر 5884 صفقة.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.48%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.47%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.31%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.34%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.33%.
 
وجاء سهم "آن ديجيتال سيرفس القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 28%، تليه شركة منازل القابضة بنسبة 9.96%، ثم شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 9.79%، فيما تصدر سهم "الشركة المتكاملة القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.30% ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 9.44%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 6.76%
 
 

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