تباين بورصات الخليج بختام تعاملات الأسبوع..وقطر تستقبل العيد بخسائر

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أخر جلسة قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، إذ ارتفعت بورصة السعودية لليوم الثانى على التوالى مدفوعة بصعود قطاعى العقارات والبنوك، فيما قاد سهم إعمار سوق دبى المالى للصعود للجلسة الثانية على التوالى، فيما تراجعت بورصة قطر بضغوط هبوط 4 قطاعات.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% رابحا 6.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2837.96 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 194.7 مليون سهم محققة ما قيمته 235.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3263 صفقة ل32 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 16 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وارتفع قطاعى العقارات والنقل ببورصة دبى بنسبة 0.80%، 0.58%، على التوالى، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.38%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 14.62%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 12.28%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 8.03%، ثم سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.86%.

بورصة قطر

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسة قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بنسبة 0.64% خاسرة 63.31 نقطة، لتغلق عند مستوى 9834.79 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 61.8 مليون سهم بقيمة 195.3 مليون ريال قطرى عبر 5206 صفقة، وارتفع 14 سهما، وانخفض 24 سهما ، واستقرت 8 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.32%، أعقبه قطاعى البنوك والخدمات المالية والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.6%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.01%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسة قبل عيد الأضحى المبارك، بنسبة 0.04% خاسرا 0.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1543.55 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.6 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.84% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.75% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.46% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.55%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسة قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% خاسرا 10.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6104.30 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% خاسراً 24.95 نقطة ليغلق عند مستوى 6718.63 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.41% رابحاً 19.85 نقطة ليغلق عند مستوى 4896.59 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 167.9 مليون سهم بقيمة 26 مليون دينار كويتى عبر 5884 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.48%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.47%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.31%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.34%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.33%.

وجاء سهم "آن ديجيتال سيرفس القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 28%، تليه شركة منازل القابضة بنسبة 9.96%، ثم شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 9.79%، فيما تصدر سهم "الشركة المتكاملة القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.30% ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 9.44%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 6.76%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسة قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بنسبة 0.79% رابحا 67.28 نقطة ليغلق عند مستوى 8550.23 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.03% رابحا 190.20 نقطة ليغلق عند مستوى 3969.99 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 118.8 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 79 شركة، فيما تراجعت 91 شركة.

وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.84%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.29%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.13%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.09%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.96%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.68%.

وجاء سهم "أسمنت السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.45%، ثم ساب بنسبة 4.83%، ثم التأمين العربية بنسبة 3.53%، فيما تصدر سهم "الاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.17% ثم تشب بنسبة 5.36%، ثم الخليجية العامة بنسبة 2.56%.